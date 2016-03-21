العراق.. اعتقال إرهابيين خططوا لعمليات انتحارية ببغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عن اعتقال خلية إرهابية كانت تُخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في بغداد.

وأوضحَ ضابطُ الاستخباراتِ العقيد جواد عبد، بمؤتمرٍ صحفي عقدَهُ بمقرِ الشعبةِ الخامسةِ بمدينةِ الكاظمية، وتابعته العربية.نت، أن "المجموعةَ الإرهابيةَ مكوّنةٌ من 9 عناصر ومرتبطةٌ بما يسمى بـ ولاية بغداد"، مضيفا أن "الخليةَ كانت تخططُ لإدخالِ انتحاريين إلى العاصمة لتنفيذِ عملياتٍ إرهابيةٍ تستهدفُ تجمعاتِ المواطنين في الأماكن المزدحمة".

وفي سياق متصل أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، عن اعتقال أحد أفراد خلية الاغتيالات لداعش، جنوب بغداد.

وذكر جودت أن "اللواء السابع تمكن من اعتقال الإرهابي المكنى أبو نجاح أحد أفراد خلية الاغتيالات بما يسمى كتيبة الفاروق بعملية أمنية جنوب بغداد" .

وكثفت الأجهزة الأمنية نشاطها الاستخباري بعد الخروقات التي تمكّنت من خلالها "داعش" من إيصال مفخخاتها وعبواتها الناسفة إلى مناطق عدّة سواء في بغداد أو بعض المحافظات الأخرى.