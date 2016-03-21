العراق: داعش يستهدف المدنيين بـ"الكيمياوي"

أطلع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، كلاً من السفراء العرب وسفراء الدول الأوروبية على الأبعاد الخطيرة لاستخدام تنظيم "داعش" الإرهابي الأسلحة الكيمياوية في استهدافه مناطق المدنيين، وبما يشكّل تطورا خطيرا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان له الاثنين إن "الوزارة تدعو المنظمات الدولية المعنية كافة وسائر المجتمع الدولي إلى ضرورة إيلاء التطور الخطير المتمثل باستخدام تنظيم داعش الإرهابي للأسلحة الكيمياوية غاز الخردل، في منطقة تازة اهتماماً شديداً".

وأضاف البيان أن "هذا القصف يمثل جريمة ضد الإنسانية بسلاح كيمياوي، واستهداف للسكان العزّل"، مشيرا إلى أن "الوزارة باشرت منذ عدة أيام تحركاً دبلوماسياً حثيثاً في هذا الصدد، حيث أطلع وزير الخارجية كلاً من السفراء العرب وسفراء الدول الأوروبية على الأبعاد الخطيرة لهذه الجريمة".

وأشار جمال إلى "قيام الوزارة بإبلاغ منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن فضلاً عن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية كونها الجهة الفنية المعنية بذلك".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي همام حمودي، قد حذّر من أن الجريمة التي ارتكبها تنظيم "داعش" بقصف المدنيين في ناحية "تازة" بكركوك، ستنتقل إلى مناطق ودول أخرى إذا لم تواجه برد حكومي عراقي ودولي حازمين وبشكل سريع.