العراق.. التحالف يقصف قيادة "داعش" في الموصل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن قصف الطيران الدولي أهدافا لتنظيم "داعش" في الموصل، فيما طالب قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبوري، الأهالي بمغادرة أماكنهم القريبة من مقرات التنظيم حفاظاً على سلامتهم.

وقالت القيادة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "طيران التحالف الدولي، واستناداً لمعلومات موثقة من أحد المواطنين من أهالي الموصل، وجّه ضربة جوية هذا اليوم استهدفت مقر مبنى ما تسمى قيادة تنظيم داعش الإرهابي، جامعة الموصل سابقاً".

وأكد البيان الذي تابعته "العربية.نت" أن "الضربة أدت إلى تدمير المقر، فضلاً عن تدمير مقر بناية العمليات الاستخبارية لقيادة داعش التي كانت في داخلها"، لافتاً إلى أن "الجامعة لم تستخدم كمقر تعليمي منذ يناير عام 2014".

كما طلب قائد عمليات نينوى من المواطنين القريبين من مواقع ومخازن داعش ترك دورهم والانتقال لمناطق أخرى.

وبيّن الجبوري، في نداء نقلته "قناة الموصلية" المحلية، أن "ذلك يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم بعد زيادة وتيرة القصف الجوي، لاسيما أن الأيام القادمة ستشهد ضربات وقصفاً مكثفاً على داعش".