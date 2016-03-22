العراق.. مجلس الأنبار يدعو العبادي لتحرير الفلوجة

أكد مجلس محافظة الأنبار، الثلاثاء، أن الوضع الإنساني لأهالي الفلوجة المحاصرين متردٍّ جداً بسبب نفاد الغذاء والدواء بالمدينة، داعياً رئيس الوزراء، حيدر العبادي، للإسراع بتحرير الفلوجة لأول فتح ممرات لإدخال مساعدات للمدنيين فيها.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنبار نيوز، المعنية بالشأن الأنباري، إن "الوضع الإنساني لأهالي الفلوجة مترد جداً وإن الحياة أصبحت صعبة للغاية في المدينة. كما بدا على المدنيين خاصة من النساء والكبار بالسن حالات الإغماء. وقد فارق قسم منهم الحياة، وأقدم البعض على الانتحار بسبب نفاد الغذاء والدواء وعدم وجود متطلبات العيش في المدينة".

وأوضح أن "داعش يقوم بمجازر وإبادة جماعية للمدنيين في الفلوجة من خلال فرض الإقامة الجبرية عليهم ومنع خروجهم من المدينة واستخدامهم كدروع بشرية وقتل جميع المدنيين والأسر التي تحاول الخروج من الفلوجة أو الفرار من ظلمهم".

كذلك دعا المجلس في بيانه العبادي إلى "الإسراع بتحرير مدينة الفلوجة واستعادة السيطرة عليها، وفي حال تأخر تحريرها ندعوه لفتح ممرات لإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية للمدنيين والمحاصرين فيها تجنباً لحدوث وفيات بسبب الجوع".

يذكر أن مدينة الفلوجة تخضع لسيطرة تنظيم "داعش" منذ نهاية 2014، فيما يستخدم التنظيم أهالي المدينة كدروع بشرية ويمنع خروجهم منها.