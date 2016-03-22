العراق.. 26 شرطاً للصدر لإنهاء الاعتصام

حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قائمةً من 26 مطلباً مقابل وقف اعتصامات مناصريه أمام المنطقة الخضراء. ومن أبرز مطالب الصدر للحل في العراق محاسبة جميع الفاسدين، وإعطاء المواطن العراقي حصة من عائدات النفط، وذلك فيما تستمر الاعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة.

واتهم الصدر الرئاسات الثلاث.. الجمهورية والوزراء والنواب، والكتل السياسية التي اجتمعت في قصر السلام ببغداد السبت الماضي بتجاهل مطالب الشعب.

أما أبرز ما جاء من مطالب في بيان الصدر فهي:

*الإسراع بإصلاح النظام السياسي، أي السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

*تحديد سقف زمني لتشكيل حكومة تكنوقراط ولا يتقصر ذلك على الوزارات فقط.

إلغاء المحاصصة السياسية.

*إعادة النظر والتدقيق في بعض مواد الدستور وفقراته.

*التأكيد على استقلالية الهيئات المستقلة مثل مفوضية الانتخابات والبنك المركزي وهيئة النزاهة وغيرها.

*محاسبة القضاء العراقي جميع الفاسدين من عام 2003 وحتى العام الحالي.

*التأكيد على استقلالية القضاء.

*تقوية دور قوات الأمن وإبعادها عن المحاصصة الحزبية والطائفية.

*تحسين الواقع الخدمي ولاسيما الطاقة الكهربائية والمائية.

*تخصيص حصة لكل مواطن عراقي من عائدات النفط.

مقتدى الصدر تحدث أيضاً عن نقاط أخرى عن الخدمات والواقع الأمني والاقتصادي في العراق، وشدد على ضرورة الاستجابة للمطالب وتنفيذها وفق سقوف زمنية محددة.