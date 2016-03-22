مقتل 41 إرهابياً بقصف جوي على الأنبار وصلاح الدين

أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" عن تنفيذ طائرات التحالف الدولي وطيران الجيش عدّة ضربات جوية ضد أهداف منتخبة واستباقية لعناصر "داعش" الإرهابي، مؤكّدة مقتل 41 منهم في الأنبار وصلاح الدين.

وقال بيان للقيادة، اليوم الثلاثاء، إن "صقور الجو، واستنادا إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وجّهوا ضربة جوية دقيقة أسفرت عن تدمير مقر لعناصر داعش الإرهابي، وقتل أكثر من 30 عنصرا من ضمنهم أجانب وعرب الجنسية في قضاء هيت غرب الرمادي".

وأشار البيان الذي تابعته "العربية نت"، إلى أن "طيران التحالف وبالتنسيق مع الفرقة السابعة دمّر نفقا وقتل العشرات من عناصر داعش في منطقة الجبة ضمن قاطع عمليات الجزيرة".

وفي سياق متصل، أكّد بيان عسكري، أن طيران الجيش وبالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح وجّه ضربة جوية أسفرت عن تدمير 3 عجلات تحمل 3 رشاشات أحادية، وقتلت من فيها من عناصر إرهابية، بعد تعرضهم على خط الصد في الثرثار.

وأضاف البيان الرسمي، أنه "تمّ تدمير جرّافة مفخخة وحرقها بالكامل وقتل انتحاري بداخلها كان يروم تفجيرها على قطعاتنا، فضلا عن تدمير عجلتين تحمل أحادية وقتل 10 إرهابيين تابعين لعصابات داعش كانوا يستقلونها في نفس المكان".