التحالف ينفذ أكثر من 100 غارة ضد داعش في العراق

كشفت السفارة الأميركية في بغداد عن قيام طائرات التحالف بـ127 ضربة جوية ضد أهداف منتخبة لتنظيم "داعش" الأسبوع الماضي في العراق وسوريا.

وذكرت السفارة في بيان استلمت "العربية.نت" نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن "قوات التحالف، التي تقودها الولايات المتحدة، قامت خلال الفترة من 12 إلى 18 مارس بتنفيذ ما يزيد على 100 ضربة جوية ضد داعش في العراق و 25 ضربة في سوريا".

وأوضح البيان أن "معظم هذه الضربات ركزت على أهداف لداعش في نينوى، والكثير منها جاء دعماً لعملية الوشق الصحراوي"، لافتة إلى أنها "تأتي لمساندة الجهود التي تقودها قوات الأمن العراقية من أجل تحرير البلدات الواقعة على نهر الفرات في محافظة الأنبار".