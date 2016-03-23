الجيش التركي يشن غارات على مقاتلين أكراد في العراق

شنّ الجيش التركي غارات جوية على مقاتلين تابعين لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق وجنوب شرقي تركيا، أمس الثلاثاء.

وقال الجيش التركي في بيان، اليوم الأربعاء، إن مخابئ وكهوفا ومستودعات ذخيرة أصيبت في الغارات الجوية بشمال العراق، وفي مناطق ريفية قرب بلدة شمدينلي في جنوب شرقي تركيا.

وقال الجيش إنه قتل 26 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في بلدات نصيبين وشرناق ويوكسكوفا يوم الثلاثاء فقط. وأضاف أنه دمر متفجرات وصادر أسلحة وذخيرة.

وقال الجيش ومصادر أمنية إن مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا أمس الثلاثاء خمسة من قوات الأمن في ثلاث هجمات منفصلة بالقنابل قرب الحدود مع سوريا ومع إيران.