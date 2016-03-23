العراق.. 6515 أسرة عائدة و2435 أسرة نازحة في الأنبار

أعلن فرع وزارة الهجرة والمهجرين في محافظة الأنبار عن عودة 6515 أسرة نازحة إلى مناطقها المحررة ونزوح 2425 أسرة لدخول مناطقهم عمليات التحرير.

وقال مدير قسم المحافظات الوسطى في دائرة شؤون الفروع عامر عباس زغير إن " فرع الوزارة في محافظة الأنبار أعلن عودة 3600 أسرة إلى جزيرة الكرمة و2515 أسرة الى القرية العصرية والزنكورة، فضلاً عن عودة 200 أسرة الى منطقة الصديقية و200 أسرة الى منطقة ابو طيبان".

واضاف زغير أن "النزوح في محافظة الانبار مستمر جراء عمليات تحرير المناطق، إذ نزحت 1200 أسرة الى ناحية الوفاء و600 أسرة الى مخيم كيلو 18 كما نزحت 485 أسرة الى مخيم الخالدية و140 أسرة إلى مخيم الأنبار في العامرية".