النجيفي يحذر من كارثة في سد الموصل مع ذوبان الثلوج

بحث رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح، أسامة النجيفي، مع سفير تركيا في العراق موضوع سد الموصل، مؤكدا أهمية العمل بشكل عاجل وسريع لإصلاح الأضرار الحاصلة فيه وتجنّب الكارثة المحتملة، لاسيما أن العراق مقبل على فترة ذوبان الثلوج وزيادة الخزين المائي في السد، في حين أبدى السفير التركي استعداد بلاده لتقديم المساعدات كافة، والعمل على التنسيق والتعاون بما يبعد الأخطار المحتملــة للسد.

جاء ذلك أثناء استقبال النجيفي لسفير تركيا لدى بغداد فاروق قيماقجي، بعد ظهر اليوم، الأربعاء.

وذكر بيان لمكتب ائتلاف متحدون الإعلامي، أن "الجانبين ناقشا العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك في جوانبها السياسية والأمنية، خاصة تطورات المواجهة مع تنظيم داعش الإرهابي"، مشيرا إلى "تأكيد الطرفين على ضرورة اللجوء إلى الحوار الهادف والبناء لحل الإشكالات بين البلدين لما تتمتع به العلاقات التاريخية من أهمية كبيرة".

ونقل البيان الذي تابعته "العربية.نت"، بشأن الاستعدادات الجارية لتحرير الموصل تشديد النجيفي على "أهمية تحشيد الطاقات من أجل الإسراع بتحرير المحافظة من دنس عصابات داعش الإرهابي بمشاركة قوات الجيش والقوى الأمنية وأبناء عشائر المحافظة والبيشمركة وبمساندة ودعم التحالف الدولي".