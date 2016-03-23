حقوق الإنسان تتابع استخدام "داعش" للكيمياوي في تازة

شكلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية "فريقاً لتقصي الحقائق"، يرأسه المفوض مسرور أسود محيي الدين، ويتشكل من عدد من موظفي المفوضية في مكتب كركوك، لمتابعة ورصد آثار استهداف تازة بالقصف الكيمياوي عبر صواريخ "كاتيوشا" محملة بغازات سامة من قبل تنظيم "داعش".

وذكرت المفوضية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "الفريق اطلع ميدانيا على آثار القصف على المدينة وتم اللقاء بعدد من المواطنين وتدوين إفاداتهم، مثلماً التقى بوالد الطفلة المتوفاة فاطمة وتم تدوين إفادته وجمع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع"، لافتةً إلى "زيارة المصابين في المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة كركوك لمعرفة حجم ومقدار آثار الإصابات الكيمياوية التي تعرضوا لها".

وأشار البيان، الذي تابعته "العربية.نت"، إلى "مشاركة فريق المفوضية في مراسم تشييع الطفلة معصومة شريف ولي بعد تفاقم حالتها الصحية نتيجة استنشاقها الغازات السامة ورقودها طيلة الأربعة أيام في غرفة العناية المركزة وتأثرها بضيق التنفس والتهاب القصبات الهوائية وعجز الرئتين والكليتين".

وكان تنظيم "داعش" قد قصف ناحية تازة بالغازات السامة منتصف الشهر الجاري، بعد استخدامها ضد قوات البيشمركة، مع اتهام فصائل مقاتلة له باستخدامها خلال معارك صلاح الدين، فيما أكدت الخارجية العراقية وجود مساع دولية لتدويل ملف الكيمياوي.