فنلندا.. محاكمة عراقيين نشرا صوراً لرؤوس مقطوعة

أصدرت محكمتان في فنلندا حكماً بالسجن 16 شهراً على عراقي ذكرت وكالة رويترز أنه "عضو بفصيل شيعي مسلح" وآخر بالسجن 13 شهراً على عريف بالجيش العراقي الأربعاء لنشرهما صوراً لهما وهما يحملان رأسين مقطوعين على فيسبوك.

وصدر الحكمان مع إيقاف التنفيذ.

وكان العراقيان اعتقلا بعد وصولهما إلى فنلندا العام الماضي واتهما بارتكاب جرائم حرب منها التمثيل بالجثث في واقعتين في عامي 2014 و2015 في العراق، حيث تقاتل القوات الحكومية العراقية تنظيم داعش.

وأثناء المحاكمتين في محكمتين منفصلتين اعترف المتهمان بنشر الصور على الإنترنت لكنهما نفيا ضلوعهما في قتل اللذين قطع رأساهما.

وقال يوها ميكي هاماليانين ممثل الادعاء في هلسنكي "أحد الرجلين قال إن صورته التقطت مع رفات أحد المهاجمين الانتحاريين التابعين لتنظيم داعش. وقال الآخر إن الصورة لمقاتل من الأعداء قتل أثناء معركة."

وأضاف "استندت الاتهامات إلى أدلة حصلنا عليها. لم تجر محاكمات في قضايا مماثلة من قبل في فنلندا لذلك يمثل الحكمان سابقة ضرورية للمستقبل."

ورفض هاماليانين الإفصاح عما إذا كان الرجلان جاءا إلى فنلندا طلباً للجوء. وطلب أكثر من 32 ألف مهاجر اللجوء في فنلندا العام الماضي أغلبهم من العراق.