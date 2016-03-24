الصدر يقدّم للعبادي قائمته من المرشحين التكنوقراط

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن استلامه قائمة المرشحين التكنوقراط الذين اقترح ترشيحهم رئيس التيار الصدري "مقتدى الصدر" كوزراء في التغيير الحكومي الذي أعلن عنه العبادي.

وقال المكتب في بيان له، اليوم الخميس، "إن النائب ضياء الأسدي رئيس كتلة الأحرار النيابية قد سلّم قائمة موقعة من قبل مكتب مقتدى الصدر بهذا الخصوص"، مشيرا إلى أنه "سيتم التعامل إيجابيا معها ومع الترشيحات الأخرى".

وأعرب البيان عن "الأمل بأن تقدم الكتل السياسية الأخرى أيضا مرشحيها من التكنوقراط التي تمت المطالبة بها سابقا خلال اليومين القادمين".

يذكر أنه من المفترض أن يقدّم حيدر العبادي قائمة بالتعديلات الوزارية إلى مجلس النواب خلال الأسبوع القادم.