الجيش العراقي يبدأ حملة استعادة الموصل

أذاع التلفزيون العراقي بيانا عسكريا ذكر أن القوات المسلحة العراقية بدأت، اليوم الخميس، حملة على مقاتلي تنظيم داعش في محيط مدينة الموصل بغطاء جوي من التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وأنها أخرجتهم من عدة قرى.

والحملة هي أولى مراحل عملية تهدف الحكومة العراقية إلى استكمالها هذا العام باستعادة الموصل كبرى مدن شمال العراق.

وجاء في البيان "الصفحة الأولى من عملية الفتح لتحرير نينوى انطلقت اليوم بتحرير مجموعة من القرى ورفع العلم العراقي".

وكان يعيش في الموصل نحو مليوني شخص قبل أن تسقط في أيدي داعش في هجوم خاطف عام 2014 وهي إلى حد بعيد أكبر مدينة يسيطر عليها التنظيم المتطرف في العراق أو سوريا. وستكون الحملة العراقية لاستعادتها بدعم من ضربات جوية ومستشارين من التحالف الذي تقوده واشنطن أكبر هجوم مضاد للتنظيم على الإطلاق.

وقال العميد يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة للتلفزيون الرسمي "كان هناك إسناد كبير للقوة الجوية العراقية وطيران الجيش وكذلك طيران التحالف".