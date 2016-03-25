الأنبار.. التقدم باتجاه تحرير هيت ومقتل 13 داعشياً

أعلن قائد عمليات الجزيرة في العراق اللواء علي إبراهيم دبعون، الجمعة، عن تقدم القوات الأمنية في عمليات تحرير قضاء هيت غرب الرمادي، مشيرا إلى مقتل 13 عنصرا من "داعش".

وقال دبعون في تصريح نشرته وكالة الأنباء المعنية بالشأن الأنباري، الأنبار نيوز، إن "القوات الأمنية من الفرقة السابعة وأفواج طوارئ شرطة الأنبار والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب ومقاتلي العشائر، وبمساندة طيران التحالف الدولي والقوة الجوية باشروا بالتقدم لتحرير مناطق وأحياء قضاء هيت، 70 كم غرب الرمادي، من تنظيم داعش واستعادة السيطرة عليها".

وأضاف دبعون، أن "طيران الجيش تمكن من قتل 3 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة في شمال ناحية كبيسه جنوب هيت"، لافتا الى أن "طيران التحالف تمكن من قتل 9 عناصر آخرين من التنظيم ودمر عجلة مفخخة يقودها انتحاري حاولت استهداف القوات الأمنية في ناحية كبيسة".

يذكر أن قضاء هيت بالأنبار يشهد عمليات عسكرية واسعة لتحريره من تنظيم "داعش"، ويشارك القوات الأمنية والعشائر وطيران التحالف الدولي والقوة الجوية والمروحي في تلك العمليات.