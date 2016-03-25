العراق.. الإعلان عن 3 منافذ لخروج أهالي الفلوجة

كشفت قيادة العمليات المشتركة عن 3 منافذ يمكن لسكّان الفلوجة الخروج عبرها من المدينة تجنباً لوقوع خسائر جرّاء العمليات العسكرية، خصوصا وأن الاستعدادات جارية لتحرير المدينة.

وأشارت القيادة في بيان لها، الجمعة، إلى المنافذ والمحاور التالية: "المحور الأول من جسر البوعلوان باتجاه السدة الموازية لنهر الفرات ومن ثم الى منطقة الصبيحات ثم الى جسر الصقلاوية، والمحور الثاني من جسر الفلوجة الجديد باتجاه طريق الفلاحات ومن ثم الى الصبيحات باتجاه جسر الصقلاوية، والمحور الثالث، من جسر الفلوجة الجديد أو القديم باتجاه تقاطع السلام ومن ثم باتجاه قطاعات الجيش العراقي".

وأكّد البيان على أن "قياده عمليات الأنبار ستوفر كافة الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامة المواطنين ونقلهم وتقديم كل الدعم اللازم لهم".

وكانت بعض وسائل الإعلام تناولت تصريحات سياسية تتحدث عن حصار الفلوجة وتعرض أهلها إلى معاناة إنسانية، وتطالب بسرعة تحريرها ومساعدة السكان على الخروج.