العراق.. 45 قتيلا في تفجير ملعب كرة قدم

أوقع هجوم انتحاري بحزام ناسف ما يقرب من 145 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم عناصر من الحشد الشعبي، في استهداف ملعب شعبي لكرة القدم في منطقة تقع شمال محافظة بابل وجنوب بغداد.



وأفادت عناصر امنية، رفضت الكشف عن اسمها، أن "التفجير الانتحاري الذي استهدف ملعبا شعبيا في ناحية الاسكندرية، 50 كيلومترا شمالي بابل، أسفر عن مقتل 45 شخصا واصابة 80 آخرين"، مضيفة ان "من بين المصابين مسؤول حركة عصائب اهل الحق في الناحية حسون حسين".



وكان الناطق باسم الداخلية قد أعلن الجمعة أن الانتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا.

وقال ضابط شرطة: "كانوا يسلمون الجائزة للفريق الرابح عندما فجر انتحاري نفسه في الحشد"، بحسب فرانس برس.

ووقع الهجوم نحو الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (16.00 بتوقيت غرينتش).