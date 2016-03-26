بان كي مون: المصالحة بالعراق أساس هزيمة داعش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الحكومة العراقية اليوم السبت إلى تكثيف جهود تعزيز المصالحة بين السنة والشيعة في سبيل محاربة تنظيم داعش.

وقال بان في مؤتمر صحافي ببغداد مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، "المصالحة الوطنية جزء مهم من استراتيجية هزيمة داعش، الذي استغل بلا شفقة الانقسامات واستهدف المهمشين والمحرومين".

وكان الأمين العام للمنظمة الدولية يشير إلى الأقلية السنية، التي تقول إنها مهمشة في ظل الحكومة التي يقودها الشيعة، وتولت السلطة بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003.

ويرافق بان رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ورئيس بنك التنمية الإسلامي أحمد محمد علي في الزيارة النادرة للعاصمة العراقية، ومن المتوقع أن يذهب الثلاثة إلى مدينة أربيل الشمالية في وقت لاحق اليوم.

وقال علي إن البنك سيساهم في إعمار المناطق التي دمرت في الاشتباكات بين الدولة الإسلامية والقوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة.

وأقرض البنك الدولي العراق حوالي ملياري دولار العام الماضي، من أجل إعادة الإعمار والبنية التحتية وتقديم دعم طارئ للميزانية لمساعدته على تدارك الآثار الاقتصادية لقتال داعش وانخفاض سعر النفط الذي يمثل نحو 90% من إيرادات الحكومة.