مجلس النواب قد يلجأ لحجب الثقة عن العبادي

كشف كاظم الشمري رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية في العراق الذي يتزعمه إياد علاوي عن أن مجلس النواب قد يلجأ إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي والذهاب إلى التغيير الشامل في الحكومة وتكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة تكنوقراط لضعف العبادي في اتخاذ القرارات بحسم ووضوح.

وأضاف الشمري أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري سيجتمع غدا مع 5 من قادة الكتل السياسية لبحث الأوضاع التي تشهدها الساحة العراقية.

من جانبه أشار العبادي إلى أن النقاشات ستجري خلال هذا الأسبوع مع الكتل السياسية حول التشكيلة الحكومية الجديدة.