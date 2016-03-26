الجيش العراقي يحرر مدينة "كبيسة" من أيدي داعش

أعلنت وزارة الدفاع العراقية يوم الجمعة عن تمكّن قواتها الأمنية من تحرير مدينة "كبيسة"، جنوب مدينة هيت، على بعد 70 كيلومترا غرب الرمادي، ورفع العلم العراقي على مبانيها الرئيسية.



وقالت الوزارة في بيان لها، انها "تزف بشرى تحرير مدينة كبيسة من براثن عصابات داعش الارهابية، وتهنئ الشعب العراقي واهالي مدينة كبيسة بدحر المجاميع الارهابية".

وأوضح البيان الذي تابعته "العربية. نت"، ان "قيادة عمليات الجزيرة وقيادة الفرقة السابعة قامت ومن خلال خطة هجوم مدبرة ومن عدة محاور بالبدء بعملية التحرير بعد ان تم تطويق مدينة كبيسة حيث قامت القوات باقتحام المدينة"، مشيرا الى "مقتل أكثر من 40 ارهابيا ورفع العلم العراقي على المباني الحكومية داخل ناحية كبيسة".

وأضاف البيان ان "الجهد الهندسي التابع لوزارة الدفاع يقوم بإزالة العبوات الناسفة ومعالجة المنازل المفخخة"، لافتا الى "إتمام هذه العملية بالنصر دون وقوع اية خسائر في ارواح المدنيين من ابناء ناحية كبيسة، وكذلك بين صفوف القوات المسلحة".