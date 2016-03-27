بغداد.. الصدر يزور المعتصمين ويوجه بتمديد الاحتجاج

وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء السبت إلى مخيم الاعتصام، الذي ينفذه أنصاره وسط بغداد تنديداً بالفساد واحتجاجاً على عدم إعلان خطة حكومية للإصلاحات.

يأتي وصول الصدر بعد إعلان معاونه العسكري كاظم العيساوي توجهه لتمديد مهلة الاعتصامات.

على صعيد آخر، كشف كاظم الشمري، رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي، أن مجلس النواب قد يلجأ إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي والذهاب إلى التغيير الشامل في الحكومة وتكليف شخصية لتشكيل حكومة تكنوقراط لضعف العبادي في اتخاذ القرارات بحسم ووضوح.

وكانت تسريبات بأن العبادي أرجأ تقديم التشكيلة الوزارية الجديدة ليومين، بسبب امتناع التحالف الكردستاني الذي يضم الأحزاب والتكتلات الكردية عن تقديم أي مرشحين للوزارات.