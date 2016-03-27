معارك كر وفر بين القوات المشتركة وداعش بمحيط الموصل

استعادت القوات المشتركة، بحسب قادة ميدانيين، قرى هي خربردان وكرمردي والخطاب، وتحاصر قرى أخرى مثل مهانة.

وتجري معارك كر وفر في قرية النصر التي لم تتمكن القوات المشتركة من استعادتها من المتطرفين حتى اليوم، وهو الرابع على التوالي من الحصار، ولم تقتحم تحصينات داعش بشكل واضح بسبب نيران قناصة المتطرفين التي أوقفت على ما يبدو زحف القطعات العسكرية التي تقدر بلواء كامل للجيش، ويبلغ عدده نحو ألف ونصف مقاتل بكامل أسلحته وعرباته المدرعة، بحسب مصادر عسكرية.

فيما يبدأ داعش اليوم بتنظيم صفوفه بحسب مصادر عسكرية، وذلك بعد أن استقدم تعزيزات من مناطق غرب نهر دجلة من جهة الموصل، واستخدم فيها زوارق نهرية.

فيما لا يزال طيران التحالف يساند القوات البرية العراقية في هذه المعركة التي وصفت بغير المتكافئة بما يخص التخطيط للمعارك.