العراق..البرلمان يمهل العبادي حتى الخميس لإجراء إصلاحات

قال التلفزيون الحكومي إن البرلمان العراقي أعطى رئيس الوزراء، حيدر العبادي، مهلة حتى يوم الخميس لتقديم التشكيل الوزاري الجديد الذي يهدف إلى محاربة الفساد.

وقال الشريط الإخباري على التلفزيون في خبر منسوب لمراسله، إن الخميس هو "الموعد النهائي" أمام رئيس الوزراء الذي قال قبل أكثر من 6 أسابيع إنه سيعدل التشكيل الوزاري ويأتي بتكنوقراط غير منتمين لأحزاب سياسية.

وقالت مصادر لقناة "الحدث" إنه خلال الجلسة حصلت مشادة كلامية حصلت بين أعضاء كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وأشارت المصادر إلى أن الصدريين اعترضوا بشدة على بيان رؤساء الكتل وانسحبوا من الجلسة احتجاجاً على ما اعتبروه ترسيخاً للمحاصصة السياسية.

في حين تجدد خروج تظاهرات حاشدة في بغداد وأغلب المحافظات الجنوبية لتأييد دخول رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى المنطقة الخضراء.

وكثف الصدر الضغوط على العبادي، أمس الأحد، عندما بدأ اعتصاماً داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تضم السفارات الأجنبية والمكاتب الحكومية بعد أن بدأ أنصاره اعتصاماً عند بوابات المنطقة قبل أكثر من أسبوع.

ويعترض ساسة آخرون على خطة العبادي لإضعاف شبكات المحسوبية السياسية التي تحافظ على ثرواتهم ونفوذهم.