العراق.. الحكومة والتحالف يتفقان على تحرير الفلوجة

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، الاثنين، عن موافقة الحكومة المركزية والتحالف الدولي على تحرير مدينة الفلوجة بعد الانتهاء من عمليات تحرير مدينة هيت.

وقال عضو اللجنة، راجع بركات العيفان، في تصريح نشرته الوكالة المعنية بالشأن الأنباري، الأنبار نيوز، إن "الحكومة المركزية والتحالف الدولي وافقا على بدء عمليات تحرير الفلوجة من تنظيم داعش بعد إكمال تحرير مدينة هيت 70 كلم غرب الرمادي".

وأوضح العيفان أن "حكومة الأنبار المحلية سوف تقوم بإنشاء مقر مسيطر في ناحية عامرية الفلوجة 23 كلم جنوب الفلوجة، لإدارة الأزمة واستقبال الأسر التي ستنزح من المدينة"، لافتاً إلى أنه "سيتم توفير كافة متطلبات تلك الأسر".

من جانب آخر، أكد آمر لواء الكرمة بالحشد العشائري العقيد جمعة فزع الجميلي، أن "لقاء ضم وزير التخطيط سلمان الجميلي وممثلين عن حكومة الأنبار المحلية برئاسة محافظ الأنبار وقيادات أمنية في المنطقة الخضراء ببغداد، وتم من خلاله الاتفاق على انطلاق عملية تحرير مدينة الفلوجة بعد إكمال تحرير مدينة هيت، لإنقاذ أهلنا بالفلوجة من الموت بسبب الجوع بعد نفاد الغذاء والدواء بالمدينة".

وتخضع مدينة الفلوجة لسيطرة تنظيم "داعش" منذ نهاية عام 2013، فيما يفرض التنظيم الإقامة الجبرية على الأهالي ويمنع خروجهم منها ويستخدمهم دروعا بشرية.