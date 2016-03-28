العراق..الصدر يرفض استقبال كبار السياسيين بخيمة اعتصامه

كشف المكتب الإعلامي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن رفض الأخير استقبال كبار الساسة في خيمة اعتصامه التي أقامها داخل المنطقة الخضراء.

وأشار المكتب في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، إلى أن "الصدر أنشأ خيمة خاصة للتفاوض باسم الاعتصام الوطني".

وأضاف البيان الذي اطلعت عليه "العربية.نت" أن الصدر "نصّب علي سميسم ناطقاً باسم خيمة التفاوض".

في سياق متصل، قال القيادي في التيار علي سميسم، خلال مؤتمر صحافي عقده في إحدى خيم الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء، ونشرته وكالات أنباء محلية، إن "مقتدى الصدر رفض استقبال كبار السياسيين العراقيين في خيمة اعتصامه في المنطقة الخضراء".

من دون أن يفصح سميسم عن أسماء السياسيين، لافتاً إلى أن "الخيمة التي نصبت في الخضراء هي خيمة اعتصام، وليست خيمة سياسية".