العراق.. مقتل أبرز قيادات "داعش" في جبال مكحول

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية أن قوات من اللواء الـ13 قتلت الإرهابي المكنى أبو عبد الله زعيم تنظيم "داعش" في مكحول في محافظة صلاح الدين، وأربعة من مرافقيه إثر استهداف عجلتهم بصاروخ كورنيت الحراري.



وأكد قائد الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، في بيان نشرته وزارة الداخلية أن "لواء المغاوير الثالث صد تعرضاً للدواعش على حقول عجيل وعلاس النفطية، أسفر عن قتل 30 متطرفاً وتدمير أربع عجلات مسلحة بقاذفات أنبوبية"، مبيّناً أن "لواء المغاوير الرابع تمكن من تدمير زورق نهري وعجلة إمدادات للدواعش وقتل من فيها في جزيرة الخالدية بالرمادي".



وذكر جودت في بيانه، الذي تابعته "العربية.نت"، أن "اللواء الثامن اعتقل آمر مفارز التفخيخ بما تسمى ولاية شمال بغداد إثر عملية أمنية في التاجي، وضبط بحوزته 650 عبوة ناسفة، وكميات كبيرة من المتفجرات وأجهزة التحكم".

