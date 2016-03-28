بعثة أممية: الرمادي من أكثر مدن العالم تلوثاً بالألغام

أشارت بعثة الأمم المتحدة في العراق، إلى أن الرمادي ملوثة بالألغام المنتشرة على نطاق واسع في الطرق والمباني والمنازل والأماكن العامة، حيث قدّر الخبراء أن الرمادي قد تكون إحدى أكثر مدن العالم تلوثا بهذه الألغام.

وفي سياق متصل، أكد محافظ الأنبار صهيب الراوي، وصول وفد من الخبراء الدوليين إلى مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، للبدء بإزالة المخلفات الحربية والعبوات التي لم تتمكن الخبرات المحلية من إزالتها.

وثمن الراوي، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، اليوم الاثنين، "جميع الجهود التي ساهمت في وصول الخبراء الدوليين"، مشيراً إلى أن "الحكومة المحلية عملت وبالتنسيق مع الحكومة المركزية، وبجهود متواصلة مع المجتمع الدولي، على وجود هذه الفرق بمساهمة من التحالف الدولي من دون أن تتحمل الحكومة أي تكاليف".

يذكر أن المحافظ صهيب الراوي قد رافق وفد الخبراء الدوليين قبل أيام في جولات استطلاعية، تم الاطلاع خلالها على سير عمليات المسح العيني لفرق المقر المسيطر، وفرق مكافحة المتفجرات، ودائرة شؤون الألغام التابعة لوزارة الصحة والبيئة.