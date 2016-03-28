مقتل "والي دجلة" الداعشي جنوب الموصل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن "قيام القوات الأمنية بواجب قتالي في الشرقاط تمكنت من خلاله قتل قيادي بتنظيم داعش مع حمايته"، فيما أشارت إلى "مقتل 3 آخرين من دواعش الشرقاط نفسها".



وقالت القيادة في بيان مقتضب وعاجل إن "قواتنا تقتل ما يسمى والي دجلة الإرهابي المدعو محمد أحمد شعيب مع 5 من مرافقيه في قرية الحاج علي جنوب الموصل"، لافتة إلى أن "عمليات تحرير نينوى، وعبر مدفعية الفرقة 15، وجهت نيران مدفعيتها ودمرت وكراً وقتلت من فيه بقرية النصر جنوب الموصل".



وفي سياق متصل، أفاد بيان مقتضب آخر لقيادة العمليات بأن "خلية صقور الشرقاط نفذت عملية موفقة أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين من عناصر داعش قرب دورة السوق في قصبة الشرقاط".



يذكر أن خلية الصقور هي "خلية مقاومة"، مشكلة من شباب ورجال الشرقاط، التي تقع على بُعد 115 كم جنوب محافظة نينوى.

