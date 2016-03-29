العراق.. تفجير انتحاري يستهدف عمالاً وسط بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن استهداف مجموعة من العمال ممن يعملون بأجر يومي، بهجوم انتحاري، بالقرب من المنطقة الأشهر في بغداد "ساحة التحرير"، التي تشهد تظاهرات أسبوعية.

وقال بيان عاجل ومقتضب للناطق باسم عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، إن "عددا من المواطنين، معظمهم من العمّال قد أصيبوا جرّاء اعتداء إرهابي، بواسطة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا في ساحة الطيران التي لا تبعد سوى ما يقرب من 200 متر عن ساحة التحرير".

وأضاف الناطق، أن "قتيلا واحدا و18 جريحا، هي الحصيلة الأولية للتفجير الإرهابي".

وأفاد شهود عيان لـ"العربية.نت"، أن الشرطة طوّقت المنطقة، في حين نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفيات القريبة.

يأتي هذا بعد 4 أيام على هجوم انتحاري دامٍ أوقع حوالي 43 قتيلاً، في استهداف ملعب شعبي لكرة القدم في "ناحية الاسكندرية" وهي منطقة تقع شمال محافظة بابل وجنوب بغداد.