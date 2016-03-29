"تحالف القوى" يسحب استقالات وزرائه التي قدمها للعبادي

أعلن "تحالف القوى العراقية" عن سحبه استقالة وزيريه سلمان الجميلي وزير التخطيط، وفلاح حسن زيدان وزير الزراعة، للحيلولة دون استغلالها والتعكز عليها لإقالتيهما من منصبيهما تحقيقاً لأهداف سياسية، ولتغييب صوت التحالف، بحسب بيان صدر اليوم عن القوى العراقية.

وقال التحالف في بيانه الذي تابعته "العربية.نت"، إنه "في الوقت الذي يعرب عن إيمانه المطلق بالإصلاح، فإنه متمسك بضرورة وجود أسباب واضحة ومقنعة لإقالة الوزراء، وألا تجري بصورة كيفية تنطوي على الاستهداف والمجاملة السياسية"، داعيا رئيس الوزراء إلى "ألا يستغل وجود استقالة قُدمت إليه بالمعنى التقليدي وإنما بقيمتها السياسية والتعامل معها على أنها خطوة تحث الآخرين على عدم التشبث بمناصبهم".

وشدد تحالف القوى العراقية في بيانه على أنه "سيقوم من جانبه بتقييم وزرائه وفق معايير تخلو من المحاباة، وسيقدم قناعاته لرئيس الوزراء"، مؤكداً أن "إغفال دوره في التقييم واختيار البديل لا يبقى للمشاركة السياسية معنى، ولو حصل ذلك فإنه سيفضل عندئذ البقاء في المعارضة".