مقتل قائد "داعش" العسكري لمناطق جنوب الموصل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن مقتل ما يسمى القائد العسكري لتنظيم "داعش" في قرية النصر جنوب الموصل.



وذكر بيان مقتضب للقيادة أن "المدعو أبو عثمان، المسؤول العسكري لقرية النصر، قتل باستهداف مباشر من قبل القوات الأمنية، وأن داعش قام بتنصيب قائد جديد بدلاً عنه يدعى وسام علي عبد السبعاوي".



كما نفذ طيران التحالف الدولي 65 ضربة جوية قتالية في مختلف قواطع الموصل على مناطق "القيارة - كارسور - خورسيباط – البشير - جسر القيارة – الصلاحية - حلبية الحود - طوله - باش - باسكرا - افكني - السلطان عبدالله - خربردان - القابوسية - الكسك - وادي الذيب - النصر- كديلة- كاني شيرين – كرمليس".



وأوضح بيان عن قيادة العمليات أن "قصف طيران التحالف، أسفر عن مقتل 97 إرهابياً، وتدمير 6 تجمعات للعدو، 14 منطقة تحشد، 3 عجلات، مقر قيادة، مخبأ أسلحة، 5 قذائف هاون، نفق، تدمير جزء من جسر، إسكات مصدري نيران هاون، 2 رشاش ثقيل، 4 مواضع دفاعية، مدفعين، منع العدو من الاستفادة من الوديان، وتمشيط منطقة تجمع".

