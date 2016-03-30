التحالف: 11 مليون دولار كلفة قصف داعش يومياً

أعلن التحالف الدولي ضد داعش، يوم الثلاثاء، أن تكلفة عملياته العسكرية بالعراق وسوريا بلغت 11 مليون دولار يومياً.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ستيف وارن في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة الأميركية بالعراق، إن تكلفة الضربات الجوية للتحالف في العراق وسوريا تبلغ 11 مليون دولار يوميا تدفع كلفتها الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف أن هناك اتفاقاً مع الحكومة العراقية بأن يكون مجموع القوات الأميركية بالعراق 3500 جندي، لافتاً إلى وجود أقل من 200 جندي من قوات المارينز في قضاء مخمور (قرب الموصل شمال العراق).

ولفت وارن إلى أن قوات التحالف تمكنت من قتل المسؤول المالي لتنظيم داعش"المعروف باسم "حجي إمام"، لافتا إلى أن هذا الشخص مهم لدى التنظيم، وهو ما تم الإعلان عنه بالفعل من قبل واشنطن قبل أسبوع.