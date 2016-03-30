العبادي يقدم التغيير الوزاري لـ"النواب" اليوم

أكّد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن حيدر العبادي سيقدم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب الخميس، كما وعد في الأسبوع الماضي.

وقال المكتب في بيان له، الأربعاء، إن "العبادي يجدد عزمه وتصميمه على المضي بالتغيير الوزاري والإصلاحات الشاملة، كما أكد في كلمته يوم أمس والتي أوضح فيها للمواطنين حقيقة ما يجري من تجاذبات بين الساسة والكتل حول المواقع والمكتسبات"، لافتا إلى أن "هناك من يقف في وجه التغيير بينما يعلن في الإعلام عكس ذلك".

وشدّد البيان على أن "رئيس الوزراء وبعد أن أبلغ الكتل بأهمية أن تعلن موقفها فإنه سيقدم تغييره الوزاري يوم غد، وعلى البرلمان أن يحسم أمره في المضي بالإصلاحات ومنها التغيير الوزاري الذي دعا إليه ويطالب به المواطن".

وكان العبادي قد دعا أمس، الثلاثاء، مجلس النواب وكتله السياسية إلى تحديد موقفهم بصورة واضحة وعلنية في هذا الموضوع، قائلا لا يمكن لأيّ رئيس حكومة العمل وتحقيق النجاح في خدمة البلاد ونظامها الديمقراطي بدون تفاهم مع مجلس النواب وانسجام مع كتله السياسية.