العراق.. الصدريون يرفضون المشاركة في الحكومة الجديدة

أعلنت كتلة الأحرار النيابية، رفضها المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي، فيما دعت الكتل السياسية إلى التصويت على الحكومة الجديدة في جلسة البرلمان المقبل.

وقال رئيس الكتلة الدكتور ضياء الأسدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن "كتلة الأحرار ترفض المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة العبادي ولا تريد أي موقع فيها"، مشدداً على "ضرورة عدم تدخل الكتل السياسية في اختيار المرشحين للمناصب الوزارية".

ودعا الأسدي "جميع الكتل السياسية والنواب إلى الحضور الكثيف في جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة".