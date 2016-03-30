العراق.. طائرات F16 تدمّر معسكراً لداعش بالموصل

أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" عن اشتراك طائرات أف 16 العراقية في تنفيذ واجبات قتالية ضد عناصر داعش الإرهابية الموجودة في الموصل.

وقالت القيادة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن "طائرات اف 16 واستنادا لمعلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن نفّذت ضربتين جويتين أسفرتا عن تدمير مدرسة مشاة الموصل".

وأوضح البيان الذي تابعته "العربية.نت"، أن "المدرسة تستخدم كمعسكر لتدريب عصابات داعش"، مؤكّدة "مقتل ما يقرب من 20 إرهابيا في منطقة الغزلاني بالموصل".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت، في 24 مارس عن انطلاق الصفحة الأولى من عملية تحرير محافظة نينوى بتحرير مجموعة من القرى ورفع العلم العراقي فوقها.