العراق.. مقتل 51 داعشيا بقصف جوي في الأنبار

أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" عن تمكّن طائرات F16 من قتل أعداد كبيرة من الدواعش، وقصف معاقل ومعسكر تدريب، وتدمير نفقين بقضاء هيت والمناطق المجاورة له، مؤكّدة مقتل 51 داعشيا في مناطق شمال وغرب الأنبار.

وذكرت القيادة، الأربعاء، أن "طائرات أف 16 العراقية واستنادا لمعلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن وجهت عدة ضربات جوية استهدفت معاقل داعش الإرهابية وكبدته خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في قضاء هيت والمناطق المجاورة"، مشيرة إلى "استهداف مستودع للأسلحة في عين كبريت شمال مدينة هيت، ما أدى إلى مقتل 9 من داعش".

وأضاف البيان أنه "تم استهداف نفق باتجاه محطة قطار هيت، أدى إلى تدميره وقتل من فيه، فضلا عن استهداف نفق تستخدمه عناصر داعش للتخفي في منطقة الحي العسكري، ما أدى إلى تدمير النفق وقتل 17 من الدواعش الذين كانوا فيه".

وختمت القيادة بيانها، بتأكيدها "مقتل 10 دواعش في معمل الكونكريت، واستهداف معسكر لتدريب عصابات داعش، أسفر عن مقتل أكثر من 15 ارهابيا في منطقة المطابيخ التابعة لقضاء هيت".