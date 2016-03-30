رئاسة كردستان: مبدأ الشراكة مع حكومة بغداد غير موجود

في تصعيد لافت، قالت رئاسة إقليم كردستان، إن مبدأ الشراكة في الحكومة العراقية لم يعد له وجود، مبينة أن التعديلات المقترحة في تشكيلة الحكومة المركزية لا أهمية لها لدى رئيس الإقليم مسعود بارزاني.



ونفى المتحدث باسم رئاسة الإقليم في بيان أن يكون العبادي قد ناقش التعديل الوزراي مع في اتصال هاتفي مع بارزاني، موضحا أن هذه التعديلات لم تعد لها أية أهمية تذكر لدى الرئيس بارزاني، لأن مبدأ الشراكة في الحكومة العراقية لم يعد له أي وجود أو معنى، وبانعدامه فإن لا قيمة للمقاعد الوزارية.