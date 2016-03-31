الصدر يدعو انصاره لفض الاعتصام في محيط المنطقة الخضراء

قدم رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، الشكر للمعتصمين في الساحة الخضراء، وذلك في كلمة وجهها للعراقيين بعد تقديم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتشكيلته الوزارية الجديدة.

وقال زعيم التيار الصدري، في كلمة مسجلة، إن الشعب يريد الإصلاح وهو يستحق التغيير، مشيراً إلى أن العبادي قام بخطوة شجاعة بإعلان تشكيلة وزارية شاملة.

وتوعد الصدر بأنه سيقدم كل فاسد إلى المحاكمة العادلة، مشيراً إلى أن الفاسدين استنفدوا أموال الشعب.

وحذر الصدر من أنه في حال عدم التصويت على الحكومة "سنجمد عمل كتلة الأحرار"، مضيفاً: "سنسحب الثقة من العبادي مع باقي الكتل في حال عدم التصويت على الحكومة".

وأكد الصدر أن الخطوة الثانية في حال عدم المصادقة على القائمة الوزارية هي طرح الثقة بالحكومة، مضيفاً: "سنسحب مشاركتنا في البرلمان والحكومة في حال عدم المصادقة على القائمة الوزارية".

ودعا الصدر لإنهاء الاعتصام أمام المنطقة الخضراء، مطالباً أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء بهدوء.

كما دعا الصدر إلى العودة للتظاهر في كل جمعة في كل المحافظات.