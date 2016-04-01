العراق.. تدمير شبكة أنفاق لداعش في نينوى

أعلنت وزارة الدفاع تمكن قيادة عمليات تحرير نينوى من تدمير شبكة أنفاق لتنظيم داعش وقتل عدد من عناصر التنظيم.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "عمليات تحرير نينوى تمكنت من تدمير شبكة أنفاق يستخدمها داعش، وقتل عدد من عناصره الإرهابية، وتدمير كدس عتاد يحتوي على أسلحة وأعتدة وعبوات ناسفة في قرية النصر"، مضيفاً أن "هذه العمليات تأتي تزامناً مع التقدم الكبير الذي تحرزه قواتنا المسلحة في قاطع عمليات تحرير نينوى وتحرير بعض القرى من داعش".

وسبق أن تم الكشف أخيراً عن وجود ما يزيد عن 30 إلى 40 نفقاً في منطقة "سنجار" مرتبط بشبكة أكبر ومتواصلة تحت الأرض، تابعة للتنظيم يستخدمها للاختباء وتخزين مؤنه وتنظيم خططه كمقرات قيادة مخفية.