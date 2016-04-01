بايدن يؤكد للعبادي دعم بلاده للإصلاحات السياسية بالعراق

أكد نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، دعم الولايات المتحدة لجهود الإصلاح السياسي في بلاده، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.



وشدد بايدن، خلال اتصال هاتفي مع العبادي، على "الأهمية القصوى لمواصلة قوة الدفع في القتال ضد تنظيم داعش وبحث معه الجهود الأميركية المستمرة لدعم قوات الأمن العراقية".