عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم العراق

بايدن يؤكد للعبادي دعم بلاده للإصلاحات السياسية بالعراق

المصدر: واشنطن - رويترز
(أرشيفية)
رابط مختصر

أكد نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، دعم الولايات المتحدة لجهود الإصلاح السياسي في بلاده، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

وشدد بايدن، خلال اتصال هاتفي مع العبادي، على "الأهمية القصوى لمواصلة قوة الدفع في القتال ضد تنظيم داعش وبحث معه الجهود الأميركية المستمرة لدعم قوات الأمن العراقية".

كلمات دالّة

#بايدن, #العبادي, #العراق, #الولايات المتحدة, #دعم, #الإصلاح السياسي, #جهود

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر