تركيا تقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق

أعلن الجيش التركي في بيان، الجمعة، أن الطائرات الحربية شنت غارات على شمال العراق، ودمرت مخازن ذخيرة ومخابئ في منطقة توجد بها معسكرات لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وذكر البيان أن أربع طائرات "أف – 16" دمرت أهدافا في منطقة زاب صباح اليوم، فيما استهدفت ثماني مقاتلات "أف – 4" في وقت لاحق أهدافا في منطقة متينا.

وتستهدف تركيا بشكل منتظم معسكرات حزب العمال الكردستاني ومعاقله في شمال العراق الجبلي منذ انهار وقف لإطلاق النار استمر عامين ونصف العام في يوليو الماضي، مما فجر أسوأ موجة قتال منذ عقود بين قوات الأمن ومقاتلي الحزب.