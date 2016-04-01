20 ألف مدني وكثافة الألغام تؤخّر عملية تحرير "هيت"

أكد قائد العمليات الخاصة الثالثة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اللواء الركن سامي كاظم العارضي، اليوم الجمعة، أن عمليات تحرير قضاء هيت (70 كلم غرب الرمادي) مستمرة لاسترجاعه من سيطرة تنظيم "داعش"، مشيرا إلى وجود أكثر من 20 ألف مدني في القضاء ينبغي أخذ سلامتهم بعين الاعتبار.

وقال العارضي، في تصريح نشرته الوكالة المعنية بالشأن الأنباري "الأنبار نيوز"، إنه "فضلا عن المدنيين الذين يشكّلون عائقا كبيرا أمام تقدم القوات الأمنية، هناك العبوات الناسفة والألغام والطرق الوعرة وإن كان الجهد الهندسي يقوم بمعالجتها"، مضيفا أن "القوات الأمنية تمكنت، صباح اليوم، من معالجة عجلتين مفخختين يقودهما انتحاريان، وتفجيرهما عن بعد قبل الوصول إلى قواتنا".

وفي سياق متصل، أعلن قائممقام قضاء هيت، مهند زبار، اليوم، عن دخول قوة من العمليات الخاصة إلى منطقة الجمعية شرقي القضاء، غير أن العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون بكثافة هي من تعيق تقدم القوات الأمنية بالشكل المرسوم له.