الأمم المتحدة: ألف ضحية في بغداد خلال مارس

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش عن قلقه العميق إزاء استمرار أعمال العنف وسقوط القتلى والجرحى في العراق، حيث كشفت الأرقام التي صدرت عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" عن مقتل ما مجموعة 1,119 عراقياً وإصابة 1,561 آخرين جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر مارس 2016.

وقالت الـ"يونامي" في تقرير لها، إن "عدد القتلى المدنيين في شهر مارس بلغ 575 شخصاً، من بينهم 45 قتيلاً من منتسبي الشرطة الاتحادية ومنتسبي الدفاع المدني من الصحوة ومنتسبي الحماية الشخصية وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي الإطفاء"، مضيفة أن "عدد الجرحى المدنيين كان 1,196 شخصاً من بينهم 50 من منتسبي الشرطة الاتحادية ومنتسبي الدفاع المدني من الصحوة ومنتسبي الحمايات الشخصية وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي الإطفاء".

وأشار البيان الذي تابعته "العربية.نت"، إلى أنه "قُتل ما بلغ في مجمله 544 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية، من ضمنهم أفراد من قوات البيشمركة وقوات المهام الخاصة والميليشيات التي تقاتل مع الجيش العراقي وجرح 365 آخرين".

وكانت محافظة بغداد، بحسب التقرير، هي الأكثر تضرراً، إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين فيها 1029 شخصاً 259 قتيلاً 770 جريحاً، وتلتها نينوى حيث سقط فيها 133 قتيلاً و89 جريحاً، فيما بلغ عدد الضحايا في محافظة بابل 65 قتيلاً 141 جريحاً، وفي كركوك 34 قتيلاً و57 جريحاً، وفي ديالى سقط 11 قتيلاً، بدون جرحى، وفي صلاح الدين 6 قتلى وجريح واحد.

يذكر أن الحصيلة الكلية للضحايا في هذا الشهر "مارس" أكبر من نظيرتها في شهر فبراير السابق، والتي بلغت 670 قتيلاً و1,290 جريحاً.