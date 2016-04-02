البرلمان العراقي يعتبر الأنبار "محافظة منكوبة"

صوت البرلمان العراقي، اليوم السبت، بالإجماع على قرار يعتبر الأنبار "محافظة منكوبة".

وكان رئيس البرلمان، الدكتور سليم الجبوري، قد تسلم طلبا من 80 نائبا بهذا الصدد، فدعا نواب الأنبار إلى تقديم صيغة قرار لعرضه على المجلس للتصويت عليه، لاعتبار الأنبار محافظة منكوبة بعد وصول نسبة الخسائر البشرية والبنى التحتية فيها لأكثر من 80% تمهيدا.

وبعدها، قرأ الجبوري صيغة قرار اعتبار محافظة الأنبار محافظة، فصوّت مجلس النواب العراقي عليه بالإجماع.

في سياق آخر، دعا الجبوري نواب محافظة الأنبار إلى قراءة بيان حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفلوجة ومحاربة الإرهاب والقضاء على "داعش" الذي قام بحصار المدنيين.