العبادي: اعتمدنا المهنية في اختيار الوزراء

قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، إنه اعتمد معايير المهنية والنزاهة لجميع الأسماء التي قدمها للبرلمان لإشغال كابينته الوزارية المقبلة.

وذكر بيان لمكتب إعلام رئاسة البرلمان، أن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استقبل في مكتبه، الجمعة، رئيس الوزراء حيدر العبادي، وبحضور النائب الأول لمجلس النواب همام حمودي، والنائب الثاني آرام الشيخ"، مشيراً إلى "إجراء مناقشة مطولة بين العبادي ورئاسة البرلمان حول قائمة الأسماء التي قدمها رئيس الوزراء في جلسة مجلس النواب يوم الخميس".

ونقل البيان تشديد الجبوري "على أهمية اعتماد معايير المهنية والنزاهة لجميع الأسماء التي قدمت، وأن تحظى برضى أعضاء مجلس النواب وتعتمد السياقات القانونية والدستورية المنصوص عليها".

كما ناقش الحاضرون، بحسب البيان، وجهات النظر بخصوص وضع التوقيتات اللازمة لإنجاز مشروع المصالحة والإصلاح الشامل الذي وافق عليه البرلمان.

يذكر أن رئيس الوزراء قدم في الجلسة التي استضافها فيه مجلس النواب، الخميس، كابينته الحكومية الجديدة مع ترشيق ودمج عدد من الوزارات، في حين حدد المجلس مدة 10 أيام لدراسة السير الذاتية للمرشحين للوزارات وشهر لإجراء إصلاح شامل وحسم جميع المناصب التي تدار بالوكالة.