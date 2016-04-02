بين داعش والحصار.. أهالي الفلوجة يصرخون جوعاً

حال أهل الفلوجة اليوم تلخصه صرخات سيدة تبثها "العربية.نت" في التقرير المرفق، وهم بين مطرقة البقاء تحت بطش داعش، وسندان الحصار الذي تفرضه القوات العراقية والقصف المستمر.

وتتحدث بعض المصادر عن مقتل وجرح آلاف المدنيين، من بين 100 ألف من العالقين في هذه المدينة، من دون وجود ممرات آمنة لخروجهم، وفي ظل خطر وجود داعش.

على أن الوصول إلى بغداد يتطلب إيجاد كفيل وفق شروط السلطات.

ولاقى الحصار المستمر على الفلوجة استنكاراً من جهات حقوقية اتهمت بشكل مباشر سياسيي العراق بالتواطؤ والمشاركة في حصار الفلوجة.

من جهته، طالب مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي بالتحرك السريع لفك الحصار عن الفلوجة.

وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية ناشدت سابقاً العرب والمسلمين بإغاثة آلاف المدنيين المحاصرين في المدينة، واصفة الحال بمأساة إنسانية.

كما سبق أن وصفت منظمات حقوقية دولية ما يحدث في هذه المدينة العراقية وصمت الأمم المتحدة عليه، بأنه مشاركة في جريمة إبادة جماعية.