مسؤول عراقي: على الإصلاح أن يطال الفساد المالي والقضاء

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حامد المطلك، في لقاء مع "العربية" بضرورة أن تطال الإصلاحات في العراق مراكز القوى المالية والقضاء.

وقال المطلك إن هناك مراكز قوى من الفساد والمفسدين تسعى لإعاقة عملية الإصلاح. كما طالب في مقابلة سابقة مع "الحدث" أعضاء مجلس النواب بأن يرتفعوا عن مصالحهم الشخصية ورغبة الكتل والأحزاب لصالح مصلحة الشعب العراقي.

وتُعقد لقاءات واجتماعات للكتل السياسية حول التغيير الحكومي والإصلاحات بعد أن سلم رئيس الحكومة، حيدر العبادي، أسماء الوزراء إلى مجلس النواب، فيما يتشاور رئيس البرلمان، سليم الجبوري، ونائباه مع العبادي على حسم ملف المصالحة الوطنية والمناصب بالوكالة.