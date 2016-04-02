نزار النعمان يسحب ترشيحه لوزارة النفط العراقية

أعلن نزار سالم النعمان، المرشح لوزارة النفط في حكومة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، القادمة، الجمعة، أنه لم يعد مهتماً بالمنصب.



وقال النعمان في مؤتمر صحفي في دهوك إنه سحب ترشيحه للمنصب نظراً لعدم وجود اتفاق سياسي على شكل الحكومة الجديدة.، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.



يشار إلى أن النعمان، البالغ من العمر 65 عاماً، متخصص في مجال جيولوجيا البترول وكان ضمن تشكيلة من التكنوقراط عرضها العبادي الخميس. ويتعين تصويت البرلمان على التغيير الوزاري خلال 10 أيام.



والنعمان عميد كلية التخطيط بجامعة دهوك في إقليم كردستان. كما قضى ثلاثة عقود بجامعة الموصل في أكبر مدينة بشمال العراق والتي يسيطر عليها حاليا تنظيم "داعش".