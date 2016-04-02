وجهاء الأنبار يحمّلون حكومة بغداد مسؤولية حصار الفلوجة

حمّل بيان صادر عن ممثلي ووجهاء من مدينة الفلوجة ومحافظة الأنبار، الحكومة العراقية والهيئات الإنسانية والقانونية، مسؤولية ما تتعرض له الفلوجة من تجويع وحصار وقطع لمياه والكهرباء.

وقال البيان الذي أطلقه عدد من شخصيات عراقية، من بينهم الشيخ عبدالملك السعدي، أحد كبار علماء السنة في العراق، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأردنية عمّان، إن مدينة الفلوجة تتعرض لأعنف حملة إبادة بالبراميل والصواريخ من الأرض والجو، إضافة إلى حصار على إدخال الغذاء والدواء وقطع للماء والكهرباء والدواء.

وطالب البيان الذي جاء بعنوان "صرخة الفلوجة"، برفع الحصار عن المدينة والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والغذائية، وفتح ممرات آمنة. كما أكد البيان مطلبه بفرض الحظر الجوي على طائرات الحكومة العراقية الذي قال إنها "تقصف المدنيين العزل بالصواريخ والبراميل المتفجرة المحرمة دولياً".

من جهته، قال أحد وجهاء الفلوجة، مكي نزال، خلال المؤتمر إن الحكومة العراقية هي المسؤولة الأولى عما يحدث في الفلوجة، وإنها هي التي تحاصر السكان، حسب تعبيره، مطالبا بفتح ممرات آمنة.

واتهم البيان الحكومات العربية والمجتمع الدولي بالتقصير تجاه المدينة المحاصرة.