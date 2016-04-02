"أمانة يا فرات".. قوارير العراقيين لإطعام سكان الفلوجة

لجأ المواطنون العراقيون إلى إرسال المواد الغذائية والأدوية عبر تخزينها بقوارير بلاستيكية كتب على بعضها رسائل لأهل الفلوجة الجوعى منها " أمانة يا فرات" وإلقائها في نهر الفرات، في محاولة منهم لكسر الحصار الخانق المفروض على المدينة من القوات العراقية من جهة ومسلحي داعش من جهة ثانية.

ويعاني أهالي الفلوجة الذين يتخطى عددهم المئة ألف نسمة من انعدام جميع الموارد الحيوية منذ أكثر من عام، وذلك بعد قرار الحكومة العراقية قطعها عن المدينة، في محاولة لإخضاع تنظيم داعش الذي يتخذ من سكان الفلوجة دروعا بشرية.

وقد أطلق مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة "الفلوجة تموت جوعا" لإلقاء الضوء على ما اعتبروها مأساة عراقية تغافلت عنها الحكومة والمجتمعان العربي والدولي.

وعلى الأرض وعبر فضاءات التواصل الاجتماعي، انطلقت حملات تضامنية واسعة مع الفلوجة وأهلها الذين يعانون من قلة أو انعدام الغذاء في مدينتهم بفعل الحصار الخانق المفروض عليهم من قبل القوات الحكومية وميليشيات الحشد تمهيداً لعملية عسكرية طال انتظارها ضد "داعش" في الفلوجة.